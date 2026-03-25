岡山県庁 岡山県は25日、中東情勢や原油価格高騰などの影響を受けている中小企業向けに、特別相談窓口を設置しました。 問い合わせ先は岡山県中小企業支援センター（086-286-9626）です。 県によりますと窓口では、経営や金融・取引など経営全般について、県の中小企業支援センターの職員が相談を受け、必要に応じて各支援機関と連携して対応するということです。