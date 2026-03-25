愛媛クラブマスコットの伊予柑太、オ〜レくん、たま媛ちゃんがトラップ挑戦愛媛FCのクラブマスコットたちが“小野伸二みたい”なトラップを披露した。愛媛は3月22日にJ2・J3百年構想リーグの第7節で高知ユナイテッドSCと対戦し、1-0で今季ホーム初勝利を挙げた。この試合には元日本代表MF小野伸二氏が来場。試合前にトークイベントなどに参加し、ファンと交流した。このイベントの告知のため、クラブマスコットの伊予柑太、