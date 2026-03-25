リバプール遠藤航について、専門メディア「Liverpool Echo」が伝えたイングランド1部プレミアリーグのリバプールには、多くの代表選手が所属している。3月の国際Aマッチウィークでも多くの選手達が、それぞれの母国の代表に選出された。しかし、負傷者が続出しているリバプールは、9人の選手が代表活動に参加できない状況だという。昨季のプレミアリーグ王者であるリバプールだが、首位のアーセナルとの勝ち点差は21となってい