26日(木)は次第に雨がやむでしょう。28日(土)は関東周辺でにわか雨がありますが、29日(日)は広く晴れてお花見にもよさそうです。30日(月)は西から雨の範囲が広がり、31日(火)から4月1日(水)にかけて雨の所が多いでしょう。この先は気温が平年より高い日が多く、桜が開花・満開ラッシュとなりそうです。26日(木)〜4月1日(水)度々雨も日曜は広く日差し明日26日(木)は西から次第に雨がやみますが、関東や東北は日中にかけても雨が降