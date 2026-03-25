20日、ソウル・江南区新沙洞（カンナムグ・シンサドン）の中華料理店「Nüwa」の厨房。「中華の女神」と呼ばれるシェフのパク・ウニョン氏が「李錦記オイスターソース」を使って料理をしていた。パク氏は自身の「料理人生」を変えたこのソースを数年来愛用している。パク氏は大学生だった2011年、「李錦記料理大会」でこのソースを使って東坡肉（トンポーロー）を作って優勝した。副賞として香港研修へ行ったことをきっかけに