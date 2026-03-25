捨てられた電子たばこを餌と間違えてくわえたりかんだりする野生リスの姿が相次いで目撃され、環境や動物の健康に対する懸念が提起されている。24日（現地時間） のニューヨークポストによると、最近Tik Tokには、英ロンドン南部ブリクストンで灰色のリス1匹が電子たばこ機器を前足で持ちながら塀に上り、これをかむ姿が入った映像が登場した。昨年10月にも米フィラデルフィアでリスが使い捨て電子たばことみられる物体をかじる映