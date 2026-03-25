「中国の醤（ソース）である春醤で作ったチャジャン麺は、中華料理でしょうか、それとも韓国料理でしょうか。私は『コリアン・チャイニーズ』と紹介しています」「中華の女神」という別名を得るほど人気を集めているシェフのパク・ウニョン氏（35）は、Kフードの力をチャジャン麺にたとえた。20日、ソウル江南区新沙洞（カンナムグ・シンサドン）の中華料理店「Nüwa」で取材に応じたパク氏は、「韓国人が春醤を使って世界で韓