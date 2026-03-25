中国外務省が在日中国大使館の壁を乗り越えて人が侵入する事件が発生したとし、「日本に強く抗議した」と明らかにした。中国外務省の林剣報道官は24日の定例ブリーフィングで「自衛隊員を名乗る人物が壁を乗り越えて在日中国大使館に侵入する事件があった」とし「日本側に厳重な申し入れをし、強く抗議した」と述べた。続いて「この人物は『神の名の下に中国外交官を殺害する』と脅迫した」とし「この事件はウィーン条約に著しく違