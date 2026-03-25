マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージした、存在感あるビッグサイズピンバッジシリーズ「コレクションピンバッジ」の第8弾が登場。今回は『ヘラクレス』や『プリンセスと魔法のキス』『アラジン』『わたしときどきレッサーパンダ』に登場する人気キャラクターがラインナップされます☆ マリモクラフト ディズニー・ピクサー「コレクションピンバッジ」第8弾 価格：各1,980円(税込)販売