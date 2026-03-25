２３日、賀蘭山東麓のワイン用ブドウ栽培拠点で、ブドウのつるを伸ばす農家の人。（銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川3月25日】中国寧夏回族自治区賀蘭山東麓の高品質ワイン用ブドウ産地では、気温の上昇とともに数十万ムー（1ムー＝約667平方メートル）のブドウの木が「冬眠」から目覚め、冬の間土に埋めていたつるを掘り起こし、ブドウ棚へ誘引する作業が始まった。つるを土に埋めるのは中国北部のブドウ産地特有の栽培