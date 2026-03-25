タレント・実業家の紗栄子（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と長男・道休蓮が24日に誕生日を迎えたことを報告し、長男＆次男の思い出ショットを“顔出し”で公開した。【動画・写真】「パパに似てイケメン」紗栄子が公開した長男＆次男の“顔出し”ショット紗栄子は「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」とつ