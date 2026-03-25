◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦神村学園（鹿児島）1―2智弁学園（奈良）（2026年3月25日甲子園）2年ぶり7度目の出場の神村学園（鹿児島）は延長10回の激闘の末、智弁学園（奈良）に敗れ、21年ぶりに8強入りはならなかった。初回1死一、二塁から川崎怜央（3年）の右翼線適時二塁打で先制したが、2回以降は、智弁学園の最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）に抑え込まれた。エース右腕・龍頭汰樹