26日から全国で放送される明治「チョコレート効果」の新CMに、俳優の吉岡里帆（33）が出演した。【映像】清楚なオフィスルックの吉岡里帆新CMは、吉岡がいつも定時までに仕事を終わらせて帰る「シゴデキセンパイ」を演じ、テキパキとしながらも、後輩思いな一面をのぞかせる姿が描かれている。インタビューで、今年の春に挑戦したいことについて聞かれた吉岡は次のように明かした。吉岡「梅干し作り。おばあちゃんと弟が梅干