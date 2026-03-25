プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.164』（4月上旬・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。表紙は1月4日の新日本プロレス東京ドーム大会でデビューした、元柔道金メダリストのウルフアロンで、誌面では武藤敬司との対談、さらにデビュー戦前のインタビューが掲載される。【誌面カット】『KAMINOGE vol.164』からウルフアロン、稲村愛輝、タイガーマスク…東京オリンピック柔道金メダリストという実績をひっ