「あれ！?神木さん……？」取材を受けた人物が驚くのは無理もない。話を聞きに来たのが、あの神木隆之介だからだ。神木が追っているのは、かつて「てるちゃん」の愛称で活躍していた子役・水島輝久の足跡。ネット上には、1982年に10歳の若さで亡くなったという情報があるが、詳細は不明だ。事の発端は、神木が芸能活動30周年を記念して昨年10月に開催したイベント「神木庭」。そこで上映するために、いわゆる心霊ドキュメン