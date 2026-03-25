知人女性を恐喝し売春させたほか、性風俗店の営業禁止区域で性的サービスを提供したとして、恐喝と売春防止法違反、風営法違反（禁止区域営業）の罪に問われた富山大の元准教授滝谷弘被告（50）＝富山市＝に富山地裁は25日、懲役3年、執行猶予5年、罰金10万円の判決を言い渡した。求刑は懲役4年、罰金10万円だった。被告は売春防止法違反については無罪を主張していた。梅沢利昭裁判官は判決理由で、犯行時に国立大の准教授