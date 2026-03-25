◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦智弁学園（奈良）2―1神村学園（鹿児島）（2026年3月25日甲子園）智弁学園（奈良）が神村学園（鹿児島）との延長10回の激闘を制し、5年ぶりの8強入りを果たした。3回以降、毎回得点圏に走者を進め続け、ついに1点を追う8回1死三塁から逢坂悠誠（2年）が中犠飛して同点。無死一、二塁から始まるタイブレークの10回に太田蓮（2年）の中犠飛で勝ち越した。今秋ドラフト候補に挙