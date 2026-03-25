俳優・沢尻エリカ（39）の写真集公式Xアカウントが24日、発売を前にオフショットを公開した。【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ同写真集は、2007年発売の写真集『ERIKA』（5月23日）から約20年ぶりとなる『DAY OFF』。沢尻エリカが“今”の自分をまるごとさらけ出し、沢尻の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の写真集。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイ