1985年、史上最年少の19歳でショパン国際ピアノコンクールを制したスタニスラフ・ブーニンは、3年後にソ連から西ドイツに亡命した。その後も波乱に満ちた彼の人生を支えたのは、西ドイツで出会った妻の中島榮子さんだった。【画像】ロマンチックなキス…若き日のブーニンと妻の中島榮子さんジャーナリストとして亡命直後のブーニンを見つけ出した中島さんは、ブーニンの日本での仕事を手伝うようになり、その後子どもを授かる