タレントのpeco（30）が、ロングヘアが印象的な7歳の長男・リンクくんの姿を公開し、話題を呼んでいる。【映像】“ryuchellをちっちゃくしたみたい”と話題のpecoの長男（複数カット）これまでもInstagramで、リンクくんとの日常について投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたおそろいコーデで寄り添う親子ショットを披露すると、「一瞬、ryuchellかと思ってびっくりした」「ry