先月7日、茨城県神栖市の資材置き場で木製の棒で男性を殴り、全治6か月のけがをさせたとして会社役員の男が逮捕されました。傷害の容疑で逮捕されたのは、神栖市の会社役員・粟飯原智哉容疑者（50）です。警察によりますと、粟飯原容疑者は先月7日の午後1時20分ごろ、茨城県神栖市の資材置き場で37歳の会社役員の男性を木製の棒で複数回殴り、全治6か月の傷害を負わせた疑いがもたれています。調べに対し粟飯原容疑者は「相手の頭