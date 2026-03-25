事故の原因になりかねない危険行動 1.人に飛びつく 飼い主さんの帰宅時や遊びの最中など、興奮すると相手に飛びつく犬は少なくありません。飼い主さんにとっては可愛らしい愛犬からの愛情表現ですが、人に飛びつくことが当たり前になってしまうと、来客や他人などにも飛びつき、事故やトラブルを招くことがあります。 たとえ小型犬でも、お子さんや高齢者の場合は大きな事故になりかねません。日頃から「オスワリ」「フセ」な