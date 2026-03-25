「爆速Wi-Fi」搭載JAL（日本航空）が2026年3月23日、新型旅客機「ボーイング737-8」を2027年度より順次運航開始すると発表。それに合わせ同機に実装される予定の座席も初公開されています。今回は、新たな「普通席」を紹介していきます。【写真】えっ…これがJALの「新型旅客機」に搭載の「新・普通席」全貌です737-8は2016年に初飛行。大型で効率の良いエンジンの採用や操縦システムの改修などが加えられており、737-800を始