元TBSアナウンサーの国山ハセンの新刊『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』（徳間書店）が3月27日（金）より発売される。 【画像】国山ハセンがお金のプロから学んだお金の増やし方 本書は、テレビの世界から飛び出し、アメリカで起業した国山ハセンが、自身のリアルな投資体験をもとに記した、投資ビギナー向けの実践的ノウハウ本。いちばんの特長は、「プロ目線の難しい話」ではなく