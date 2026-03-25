全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、茨城県・ひたちなか市のラーメン店『手打らーめん大進』です。【茨城県】スタミナラーメン【茨城県】スタミナラーメン昭和50年代に誕生したという茨城のご当地ラーメン。冷水でしめたモチモチの太麺に、熱々の甘辛醤油餡がのる「冷やし」が人気。餡には素揚げした肉やカボチャなど、店それぞれに楽しい。肉チャージ率抜群！甘辛スタミナ餡に