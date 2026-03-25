J１の水戸ホーリーホックが３月24日、「クラブロゴ刷新プロジェクト」の始動を発表し、ファン・サポーターの間で大きな反響を呼んでいる。クラブはリリースで、30年以上かけて育んできた「水戸らしさ」を次世代へつなぐため、クラブの“顔”であるロゴを刷新すると説明。2024年の創設30周年を契機にプロジェクトが立ち上がり、「ロゴとは何か」「水戸らしさの表現」「時代との適合性」など、多角的な議論を重ねてきたという。