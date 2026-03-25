ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは3月23日、投稿を更新。5月号の表紙を飾る森七菜さんのモデルショットを公開しました。【写真】森七菜の美太もも際立つ表紙ショット「表紙ありがとうございます！」同アカウントは、「4/11発売 ar5月号表紙を飾るのは、初カバーガール・森七菜さん」とつづり、表紙写真を投稿。森さんはグレーのノースリーブに白いショートパンツを合わせ、膝を抱えて座るキュートなポージン