上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画について上関町の西哲夫町長は、事業計画を早期に提出するよう中国電力に要請しました。中国電力は、上関町からの地域振興策の要望にこたえる形で使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画を提案、去年8月には「立地可能」とする調査結果を町に伝えています。ただ使用済み核燃料の貯蔵容量や交付金額などを盛り込む事業計画は示されておらず地元、上関町商工会は「事業計画の早期