あたたかな日差しとともに、スーパーの店先にも鮮やかな「春野菜」が並び始めます。春野菜には、この時期ならではの食感や味が楽しめるほか、さまざまな栄養を摂ることができます。また、「春の皿には苦味を盛れ」という言葉があるくらい、春野菜特有の「苦味」や「香り」が楽しめます。【関連記事】デトックス効果で美肌に近づく！春野菜のサラダ３選1. 菜の花春の訪れを感じさせる菜の花は、実は栄養の宝庫。ビタミンCを豊富に