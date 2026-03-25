All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。各テレビ局では、さまざまなジャンルの冬ドラマを放送。話題作も多く、心に残っているドラマがあるのではないでしょうか？それでは、「満足度が高かった2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）／