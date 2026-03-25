大谷がOP戦で圧巻の11奪三振を見せた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月24日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板した。5回途中86球4安打2四球3失点11奪三振でマウンドを降りた。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック2度目のオープン戦マウンドの大谷は、初回に先頭のザカリー・ネトを空振り三振に切って取ると、マイク・トラウトも空振り三振、3番のノーラン・シャヌエルは遊ゴ