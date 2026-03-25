All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「奈良県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：レスティ 唐古・鍵（田原本町）／26票唐古・鍵遺跡に隣接する「レスティ 唐古・鍵」が2位。地元の食材を生かしたメニューが豊富で、特に名物の黄金のメロン