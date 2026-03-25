俳優の浜辺美波さんは3月23日、自身のInstagramを更新。犬とのカレンダーショットを披露しました。【写真】浜辺美波＆かわいい犬のカレンダーショット「これから毎月めくるのが楽しみです」浜辺さんは「2026年カレンダー本日発売です今年のテーマは『わんこと巡る1年』可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とつづり、6枚の写真を投稿。自身の公式カレンダーで一緒に撮影した犬とのツーショットなどです。1枚目