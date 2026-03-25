◇吉本新喜劇GM月例会見吉本新喜劇の新しい“新喜劇の顔”に就任した森田まりこ（45）、松浦真也（49）が25日、大阪市内で「第50回吉本新喜劇GM月例会見」に出席した。島田珠代（55）、西川忠志（57）に続く3代目の“顔”として3月1日に「吉本新喜劇記念日」公演の最後にGMの間寛平（76）から指名された2人。“顔”としての初仕事で、森田は「珠代姉さん、忠志さんが素晴らしい“顔”を引き継いで、新喜劇を盛り上げたい」、