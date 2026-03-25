参院予算委の集中審議で訪米の報告をする高市首相（左）＝25日午前高市早苗首相は25日の参院予算委員会の集中審議で、機雷掃海を目的としたホルムズ海峡への自衛隊派遣を巡り、現時点で何も決まっていないとした上で、将来的な可能性については状況や機雷の位置付けなどを含め慎重に判断する必要性があるとの認識を示した。「法律にのっとり判断し、決めていく」と述べた。一般論として「交戦中の機雷除去は敷設国に対する戦闘