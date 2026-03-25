米大リーグのカブスが、外野手のクローアームストロングと2032年まで6年総額1億1500万ドル（約182億8500万円）で契約延長に合意したと24日、メジャー公式サイトが伝えた。昨季は157試合で打率2割4分7厘、31本塁打、95打点、35盗塁。中堅手でゴールドグラブ賞に輝き、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表にも選出された。（共同）