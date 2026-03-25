選抜高校野球７日目の２５日、第１試合に登場した神村学園のアルプス席では、今大会打撃好調の梶山侑孜（ゆうしん）主将を影で支えた竹内孝太選手（１７）がメガホンを手に応援した。梶山主将が昨秋、打撃不振に陥ると、竹内選手が早朝から打撃投手を務め、二人三脚で打撃の改良に取り組んだ。同じ外野手でライバルでもあったが、「チームを引っ張る梶山を支えたい」との思いからだった。梶山主将は１回戦の前に「竹内のため