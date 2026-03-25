フジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」は２４日、２２年前の幹事長爆破未遂事件について、真犯人を名乗る人物が登場。だが別人物を犯人として見ていた公安は再捜査は行うつもりはなし。広報・今泉（福士蒼汰）らは外部から内部に揺さぶりをかけるべき…と訴え、真犯人を名乗る人物に会うため、奈良刑務所を訪れる…。幹事長爆破未遂事件では、すでに当時捜査一課の刑事・伊沢が犯人と断定され逮捕直前だったが、伊