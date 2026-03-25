ドジャースの大谷翔平選手が今シーズン初の二刀流出場で、6者連続を含む11個の三振を奪いました。古巣エンゼルスとの開幕前最後のオープン戦に1番・投手兼指名打者で先発た大谷翔平選手。投手として迎えた初回、盟友トラウト選手から空振り三振を奪うなど3者凡退に抑えます。2回にはヒットとフォアボールでランナーを背負いますが、ここからイニングをまたぎ6者連続で三振という圧巻の投球。4回までに11個と、驚異的なペースで三振