ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間24日、エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。今春初の二刀流出場で4回まで無失点、11奪三振と快投した。古巣相手に圧巻の奪三振ショーを披露した。初回は先頭打者ネト、2番トラウトから連続三振を奪って三者凡退の立ち上がり。2回表には無死一、二塁とピンチを招いたが、この試合最速98.5マイル（約158.5キロ）を計測するなどギアを切り替え