ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONとSOLが、元メンバーのT.O.Pの復帰を応援する様子が捉えられた。3月24日、ネット上では「T.O.Pのカムバック関連の投稿に、G-DRAGONとSOLが反応した」という内容の書き込みがあった。【関連】T.O.P、BIGBANGメンバーと連絡は「していない」これによると、2人はT.O.Pのカムバックを伝えるSNSの投稿に「いいね！」を押し、応援した。特にG-DRAGONとは異なり、SNSであまり活動していないSO