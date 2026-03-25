ENHYPENが、米ビルボードのメインアルバムチャートで2週連続順位を上げ、勢いを加速させている。3月24日、米ビルボードの最新チャート（28日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』が「Billboard 200」で43位にランクインを果たした。発売から2か月が経過し、9週連続で長期チャートインしているなか、依然として力強い底力を発揮している。【注目】“ヒスン脱退”余波が拡大詳細チャートではさらに強さを見せ