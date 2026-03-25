ボーイズグループ100％（ヒャクパーセント）のメンバー、ミヌさんが突然この世を去ってから8年が過ぎた。ミヌさんは2018年3月25日、ソウル・江南（カンナム）区の自宅で心停止の状態で発見され、病院に搬送されたが、そのまま息を引き取った。33歳だった。【画像】KARAク・ハラさんが残した日記に専門家が絶句ミヌさんは、数日前まで自身のSNSで「とても幸せな瞬間」などと綴り、日常の写真を投稿してファンと交流していた。当時、