【モデルプレス＝2026/03/25】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルとしても活動する長女・kanonの大学卒業を報告し、話題となっている。【写真】NiziUメンバーの母「袴姿が美しすぎる」モデル長女の大学卒業ショット◆中林美和、長女・kanonの卒業式での袴姿を公開中林は「キラキラ眩しくて可愛かったなぁー。友達と楽しそうにし