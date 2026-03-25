スシローは3月25日から、「本鮪中とろ（110円〜）」や「デカえび（120円〜）」「大切りいか（120円〜）」などを販売する。販売期間は4月5日まで（※一部商品は異なる）を予定しているが、いずれも予定数量に達し次第終了となる。価格は店舗によって異なり、各店舗の販売状況や価格は販売開始後、公式アプリやホームページで確認できる。大切りいか、デカえび■販売ラインアップ（すべて税込）・本鮪中とろ（1貫110円〜）・デカえび