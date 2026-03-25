人気バトルロイヤルゲームのフォートナイトや、ゲームエンジン・Unreal Engineの開発元であるEpic Gamesが、1000人超の従業員を解雇すると発表しました。Today’s layoffs - Epic Gameshttps://www.epicgames.com/site/en-US/news/todays-layoffsFortnite Maker Epic Games Cuts About 1,000 Jobs Across Company - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/fortnite-maker-epic-games-cuts-about-1-000-jobs