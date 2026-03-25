今回、Ray WEB編集部はカップルの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。出張から帰ってきた主人公。長い付きあいということもあり、彼氏に連絡しないで帰ると、玄関に女性の靴が…。この後2人はどうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】出張から帰ると、見知らぬ女性の靴があって...【まさかの展開】に主人公激怒！？