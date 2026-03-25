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【S.H.Figuarts 碇シンジ】 予約開始：4月3日 11月 発売予定 価格：9,350円 【S.H.Figuarts 綾波レイ】 【S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー】 予約開始：4月3日 11月 再販予定 価格：各8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 碇シンジ」を11月に発売する