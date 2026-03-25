作家・綿矢りささんのデビュー25周年を飾る最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。1月末に発売されるや、予想を超えていくぶっ飛んだ展開と、それを文字デザインで大胆に表現した"フォント芸"でSNSで大反響となり、たちまち重版が決まった。普段あまり本を読まない人まで広がるその驚嘆と共感の輪の理由とは――。すべてが破格の本作品の魅力を探った。 ◆書店員・坂上麻季さん 紀伊國屋書店京橋店にて書店員歴