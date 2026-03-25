【Angel＆Demon～光魔双生～ MJDブラインドドール】 3月26日 予約開始 6月 発売予定 価格：42,000円（1BOX) 7,000円（1個） ピーエムオフィスエーは、トレーディングドール「Angel＆Demon～光魔双生～ MJDブラインドドール」を3月26日10時より「PLUM Web Shop」にて予約受付を開始する。